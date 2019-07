Il Napoli di Ancelotti ripartirà da Firenze per inseguire l'obiettivo scudetto. Dopo due secondi posti consecutivi, gli azzurri vogliono avere la meglio nel duello con la Juventus che ha caratterizzato le ultime stagioni, senza sottovalutare le altre avversarie. Lo scontro diretto con i bianconeri si giocherà quest'anno nella fase iniziale del campionato. Le ultime amichevoli estive hanno dato bei segnali, mentre l'allenatore si aspetta gli ultimi colpi per rinforzare una rosa che, lo scorso anno, ha chiuso con 11 punti di ritardo rispetto ai campioni d'Italia. Sono andati via Albiol e Diawara, ma la difesa si è rinforzata con l'acquisto di Kostas Manolas, già in gol nella prima uscita stagionale. Oltre al greco sono arrivati due giocatori di grandi prospettive: Elmas e Di Lorenzo. Il Napoli dovrà essere bravo a gestire gli impegni del campionato e quelli europei, con l'epilogo della Serie A previsto al San Paolo contro la Lazio.

Calendario Napoli: quando saranno i big match?

Il campionato del Napoli comincerà tutto in salita. Archiviata la giornata inaugurale in casa della Fiorentina, infatti, la squadra di Ancelotti sarà subito protagonista allo Stadium contro la Juventus. Appuntamento previsto per l'1 settembre, mentre la gara di ritorno al San Paolo si giocherà il 26 gennaio 2020. Dopo la sfida scudetto, il successivo big match degli azzurri sarà in programma all'11^ giornata e li vedrà contrapposti alla Roma, con andata all'Olimpico il 3 novembre. Il ritorno, invece, andrà in scena il 5 aprile. Due giornate dopo, invece, l'allenatore emiliano se la vedrà con il suo ex Milan, con andata prevista a San Siro il 24 novembre. L'ultimo big match, infine, opporrà il Napoli all'Inter. Di scena alla 18^ giornata, la prima partita si disputerà il 5 gennaio, mentre il ritorno in casa nerazzurra avverrà il 17 maggio.