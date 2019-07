Napoli, il punto sull'attacco: da James a Icardi

L'obiettivo principale per il calciomercato del Napoli resta però James Rodriguez. Il colombiano è rientrato al Real Madrid dal prestito biennale al Bayern Monaco e da pochi giorni è tornato in gruppo a disposizione di Zinedine Zidane. L'allenatore francese l'ha tenuto fuori dai convocati per l'Audi Cup, ma secondo quanto raccontano in Spagna dopo l'infortunio patito da Marco Asensio - atteso da uno stop di almeno 6 mesi - la partenza del trequartista classe 1991 non è così scontata. Zidane fa muro sul tema ("Devo solo pensare a lavorare con i giocatori che ho a disposizione in questo momento") ma la trattativa per portare James a Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto resta aperta.

Discorso sensibilmente differente è invece quello legato a Mauro Icardi. L'attaccante argentino, in uscita dall'Inter, è nel mirino del Napoli ma nelle scorse ore ci sono stati contatti tra la Roma e l’Inter per l’apertura di una trattativa che porterebbe il centravanti classe 1993 in giallorosso e Edin Dzeko in nerazzurro. L'ostacolo da superare resta quello legato al conguaglio che la Roma dovrebbe all'Inter. Attenta all'evoluzione del caso Icardi è anche la Juventus. Tanta concorrenza per un obiettivo che non sembra al momento semplice da raggiungere per rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti.