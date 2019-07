Dunque i cambi dell'intervallo, in una ripresa piuttosto povera di emozioni: Fonseca ne sostituisce nove ridisegnando la squadra con Schick in attacco e con Antonucci e Kluivert alle sua spalle. Anche Zaniolo esce, salvo rientrare a metà ripresa per Ünder. A centrocampo si vedono invece Cristante e Nzonzi, più Pau Lopez in porta per Mirante. Saranno per Schick per le prime due chance della ripresa, mentre anche Oddo cambia tutti i suoi uomini in tre momenti diversi stravolgendo l'XI di partenza. A dieci dalla fine Melchiorri trova il pari ma in posizione di fuorigioco, poco prima del tris definitivo della Roma realizzato ancora da Mancini (unico in campo per 90'), e di nuovo sugli sviluppi di una palla inattiva, dove la Roma sta già dimostrando di essere temibile.