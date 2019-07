Dzeko è conteso tra Inter e la sua Roma. Conte lo vuole a Milano, Fonseca spinge per trattenerlo nella Capitale. Il bosniaco si sta allenando bene, segna (ha colpito anche nel test con il Perugia, vinto 3-1 grazie alla doppietta di Mancini) e ha impressionato l'allenatore giallorosso, che ne ha parlato così in conferenza dopo la partita amichevole.

"Dzeko è anima e corpo con noi"

Così Fonseca: "E' qui con noi, è un nostro calciatore, posso dire che ha lavorato molto bene. Non ho visto un singolo segnale che non sia anima e corpo con la Roma, che è quello che chiedo non soltanto a Dzeko, ma anche a tutti gli altri calciatori della rosa". E ancora, un'altra risposta in tema di mercato: "Attaccanti? In questo momento è evidente che manca un difensore centrale, in tema di centravanti abbiamo Dzeko e Schick".

"Siamo all'inizio, ci manca ancora qualcosa"

Un commento anche su Zaniolo, schierato sia trequartista che esterno alto: "Può ricoprire entrambi i ruoli, vista l'assenza di Pastore non avevamo alternative. Mi piace vedere le partite un po' isolato, specie a inizio stagione. Fa parte del nostro gioco avere gli esterni col piede invertito, continueremo così, ci piace fare gioco per linee interne". Sul gioco: "Certo, non sono totalmente soddisfatto. Siamo all'inizio e dobbiamo perfezionare alcune cose. Oggi ho visto un atteggiamento propositivo, ma non abbiamo gestito bene la palla.

"Zaniolo è più un 10 che un'ala"

E ancora: "Nel secondo tempo la squadra era più in linea con quello che chiedevo, ha saputo cadenzare il ritmo di gioco, è chiaro che dopo tre settimane di lavoro ci siano molte cose da migliorare". Cosa manca alla Roma? "Tante cose, una squadra è un processo che non termina mai. Mi piacerebbe restare a parlare di cosa dobbiamo migliorare, mi limito a dire che quello che voglio dalla squadra è ciò che abbiamo visto nel secondo tempo". Su Pastore, rimasto a Roma per problemi fisici: "Volevo schierarlo trequartista. Zaniolo? Può giocare in più ruoli ed è positivo, ma lo vedo più da numero 10 che da ala".