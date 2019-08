Un gol al Liverpool per iniziare al meglio la stagione. Calcio d'estate, è vero, ma Amine Younes ha già le idee chiare sulla prossima stagione: "Voglio affermarmi nel Napoli". Queste le sue parole rilasciate a Sport Bild prima dell'inizio del campionato.

"Voglio vincere trofei"

Così l'esterno tedesco: "Voglio diventare un grande calciatore e affermarmi con il Napoli. Quest’anno spero di essere più efficace e produttivo con la maglia azzurra". L'anno scorso ha segnato 3 reti in 16 partite: "Voglio segnare tanti gol e vincere qualche trofeo nella prossima stagione. So che davanti a me ho giocatori formidabili come Mertens, Insigne e Callejon, ma darò il massimo. Purtroppo sono stato sfortunato a causa di un infortunio, ma tifosi hanno potuto notarmi nell’ultima parte di stagione e sanno che si può contare anche su di me. Io farò il possibile per ripagarli della loro fiducia. Ancelotti è come una figura paterna per noi, insieme al figlio Davide ha creato una bellissima atmosfera".

"Il mio obiettivo è tornare in Nazionale"

Continua Younes, un commento anche sulla Nazionale tedesca. Per lui 5 presenze nel 2017, quando vestiva la maglia dell'Ajax: "Ci sono stati dei fraintendimenti all’inizio riguardo il mio trasferimento a Napoli, ma la mia intenzione era quella di venire qui fin dal primo istante. Il ritorno in nazionale è uno dei miei obiettivi. Se riuscirò a dare continuità di rendimento anche in questa stagione, mi giocherò tutte le carte per essere di nuovo lì”.