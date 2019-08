Sta nascendo un grande Cagliari: dopo aver chiuso per Rog e Nandez (l'uruguayano ha giocato l'ultima partita con il Boca in Coppa Libertadores), altri due profili sono finiti sul taccuino del presidente Giulini. Il primo è Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli classe '96, l'altro è Giovanni Simeone, figlio di Diego, attaccante della Fiorentina del '95.

Simeone è il nome nuovo per l'attacco

Riguardo l'algerino - reduce dalla vittoria in Coppa d'Africa con la sua Nazionale - continua il pressing dei rossoblù per portarlo in Sardegna, anche in virtù degli ottimi rapporti con il Napoli dopo l'affare Rog. E' un profilo che piace, intriga Maran, la sua qualità offensiva potrebbe risultare decisiva per l'attacco del Cagliari, a caccia di uno con quelle qualità.

Il Cholito Simeone, invece, al momento è soltanto un'idea. È ancora presto per parlare di trattativa vera e propria. Il Cagliari ha aperto all'argentino, piace a Giulini, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore e soprattutto con la Viola. Simeone è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con la Fiorentina, solo 6 gol in 36 partite.