Un ritorno speciale. È quello di Nelson Dida al Milan. L'ex portiere rossonero, 302 partite giocate dal 2000 al 2010 con due Champions League, due Supercoppe europee, una Coppa Italia, un campionato e una Supercoppa italiana in bacheca, si occuperà infatti della preparazione dei portieri della formazione Under 17. L'annuncio è stato dato dal Milan in un comunicato ufficiale. Dopo Paolo Maldini e Zvonimir Boban, pilastri della nuova dirigenza, il Milan si affida a un altro grande ex nello staff tecnico del settore giovanile. “Un ritorno speciale” lo definisce il club nel comunicato ufficiale. Dida, che dopo l'addio al Milan aveva vestito le maglie di Portuguesa, Gremio e Internacional in Brasile, riparte quindi dai portieri baby e da un nuovo ruolo. Intanto la nuova stagione del settore giovanile rossonero ha già avuto il via, con le formazioni Primavera e Under 18 impegnate nel ritiro estivo a Storo, in Trentino, fino al 10 agosto.