Dopo l’ufficialità arrivano le prime parole da giocatore del Milan per Ismael Bennacer. L’ex giocatore dell’Empoli aveva sostenuto le visite mediche nelle scorse settimane dopo la vittoria con la sua nazionale in Coppa d’Africa, torneo di cui è stato nominato MVP. Ora le prime parole da calciatore rossonero: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo club glorioso. Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui – ha detto il 21enne algerino - Il Milan è una delle squadre più gloriose al mondo per la sua storia. Quando il Milan chiama, non puoi dire di no! Devi solo andarci". Poi un augurio per la prossima stagione: "Forza Milan, tutti insieme siamo una grande squadra. Darò tutto me stesso per i tifosi e per questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare, mi farò trovare pronto al duemila percento".

Le cifre dell'operazione

Una stagione da protagonista con la maglia dell’Empoli con 37 partite giocate e poi la vittoria con la sua Algeria in Coppa d’Africa: "Non mi aspettavo tutto questo successo perché tre anni fa non giocavo con la nazionale. Sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso è tutto bellissimo. Sono molto felice per tutto questo". Arrivato a Milano per 16 milioni di euro più 1 di bonus, sarà il nuovo rinforzo per il centrocampo di Giampaolo.