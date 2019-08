Mario Balotelli spegne ventinove candeline e lo fa... a modo suo. Augurandosi buon compleanno con un post su Instagram, nel quale si mostra visibilmente invecchiato grazie alla celebre app ma, in fondo, sempre uguale nonostante barba e capelli bianchi: "Tanti auguri a me - scrive Super Mario - la vecchiaia non mi cambia!". Tanti i commenti e gli auguri sotto la foto, che ha quasi raggiunto mezzo milione di like.

Il futuro di Balotelli



Intanto futuro dell'ex attaccante del Marsiglia, attualmente svincolato, è ancora da decidere: è forte ormai da giorni l'interesse del Flamengo, club brasiliano con il quale Super Mario ha già trovato un accordo sull'ingaggio. Restano però da sciogliere i nodi relativi ai diritti di immagine, nonché quelli burocratici. Non tramonta ancora del tutto l'ipotesi Fiorentina, ma la trattativa per portare Balo in viola resta comunque molto difficile.