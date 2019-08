Classico appuntamento estivo per la Juve a Villar Perosa: doppietta di Dybala, che sblocca il match su rigore e riporta la Juve A in vantaggio dopo l'autogol di Demiral. Cuadrado segna il 3-1 per la squadra di Sarri. Ronaldo non è sceso in campo per un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Assente anche de Ligt. Gara interrotta dalla classica invasione di campo

