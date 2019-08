Mattinata di lavoro per la Juventus a Ferragosto. Dopo il classico test in famiglia che apre la stagione a Villar Perosa, la squadra bianconera si è ritrovata alla Continassa per svolgere una nuova seduta agli ordini di Maurizio Sarri. Occhi puntati ovviamente su Cristiano Ronaldo, il quale si è fermato per un infortunio all’adduttore sinistro. L’attaccante portoghese, che a causa dell’affaticamento è stato costretto a saltare l’amichevole di Villar Perosa, ha continuato a lavorare a parte e verrà monitorato giornalmente. Chi è invece pienamente recuperato è Matthijs de Ligt anch’egli fuori causa nel match di Villar Perosa per un guaio fisico. Nessun problema per il difensore olandese, che ha svolto tutta la seduta di allenamento insieme al resto del gruppo e ha partecipato alla partitella finale con i compagni come evidenziato anche da alcune foto apparse sui social.

I prossimi impegni della Juve

Dopo la sessione mattutina di allenamento pomeriggio libero per i giocatori della Juventus, che torneranno a lavorare nel pomeriggio di venerdì 16 agosto. Sabato 17 – alle ore 20:30 - sarà la volta dell'ultimo test amichevole, quello contro la Triestina. La settimana successiva, infine, l’esordio nel campionato 2019/20: sabato 24 agosto nella prima giornata di Serie A i bianconeri scenderanno in campo allo stadio Tardini di Parma contro i gialloblù alle ore 18:00.