Ultimo test per l’Inter di Conte prima dell’inizio del campionato, lunedì 26 contro il Lecce. In un’amichevole giocata a porte chiuse, i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Gozzano, formazione di Serie C, con i gol di Lukaku e Politano su rigore.

Ancora in gol dunque (dopo le 4 reti segnate alla Virtus Bergamo nella sua prima uscita in nerazzurro) l'attaccante belga, in una gara che serviva anche per valutare la sua condizione (dopo le "voci" sul suo presunto peso eccessivo e la risposta ironica, attraverso i social, del giocatore stesso) e la sua intesa con i cmapgni, schierato dall’inizio in tandem con Lautaro Martinez, in attesa del prossimo regalo dal mercato (contatti già avviati per Sanchez, primo obiettivo).

Con Godin indisponibile, che ha lavorato a parte per riprendersi da un infortunio muscolare, nella speranza di recuperare per la seconda di campionato, contro il Cagliari, Conte ha riproposto la difesa a 3 davanti ad Handanovic, con Skriniar, de Vrij e D’Ambrosio, mentre in mediana Brozovic centrale è stato affiancato da Vecino e Sensi, con Candreva e Asamoah sulle fasce. A partita in corso spazio a Politano (in gol dal dischetto), mentre non era presente neanche in lista Joao Mario.