1° Paulo Vitor BARRETO: 25 gol in 34 partite - Conte subentrò a stagione in corso nel Bari nel 2007. Alla prima annata completa fu primo posto in B e promozione. L'uomo del gol fu proprio Barreto, autore di ben 25 reti in stagione (23 in campionato). Il migliore degli attaccanti allenati dall'attuale tecnico dell'Inter. Ma nella classifica generale ci sono altri tre nomi in testa.