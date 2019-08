14 luglio: LUGANO-INTER 1-2 (25’ Sensi, 45’ Brozovic, 87’ Kryeziu). Una settimana dopo l’inizio del raduno, ecco la prima amichevole per la squadra di Antonio Conte, con una formazione sperimentale. Il mercato non ha ancora regalato all’allenatore gli attaccanti che desidera, così lui schiera il “suo” 3-5-2 con Esposito-Longo in avanti. Il primo in particolare è una piacevole scoperta, l’unico a rimanere in campo per tutti i 90’. Tra i nuovi si vede Sensi, autore del primo gol interista della stagione, Brozovic in regia, Perisic e Candreva a tutta fascia