A pochi giorni dal debutto in campionato si ferma Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso a seguito di un problema muscolare accusato oggi durante l’allenamento, si è sottoposto ad una risonanza magnetica, come raccolto da Angelo Mangiante. L’esisto dell’esame ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico della Roma quotidianamente per stabilire i tempi di recupero.

Il possibile rientro

Il difensore giallorosso salterà dunque la partita di debutto della Roma all’Olimpico contro il Genoa ed è da valutare la sua disponibilità in vista della seconda giornata che metterà subito di fronte nel derby la squadra giallorossa alla Lazio. In caso di assenza, Spinazzola avrà tempo di recuperare fino a metà settembre vista la successiva sosta per l’impegno delle Nazionali.