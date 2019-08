Davide Zappacosta è "tornato a casa". L'ha detto lui stesso a Fiumicino, intervistato da Sky Sport dopo aver trascorso due stagioni in Premier League. Nato a Sora, comune di 25mila abitanti in provincia di Frosinone, Zappacosta arriva alla Roma in prestito secco.

Quarto arrivo in difesa per la Roma

Lunedì lo sbarco in nottata all'aeroporto di Fiumicino e ora le visite mediche di rito a Villa Stuart, prima di firmare il nuovo contratto con la Roma e iniziare la nuova sfida. Dopo gli acquisti di Cetin, Mancini e Spinazzola arriva anche Zappacosta, quarto difensore per Fonseca in questo mercato estivo (oltre a Pau Lopez, Diawara e Veretout).

Arrivato al Chelsea per 25 milioni nell'ultimo giorno di mercato del 2017, Zappacosta ha vinto una Coppa d'Inghilterra e l'Europa League dell'anno scorso, segnando 2 gol in 52 partite in tutte le competizioni. È stato allenato sia da Conte che da Sarri.