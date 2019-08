Federico Fazio e la Roma, la storia prosegue. Il difensore argentino, arrivato in giallorosso nell'estate 2016 e protagonista con 135 presenze e 11 gol in totale in tre stagioni, ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Pallotta. Fazio resterà alla Roma fino al 2021, come annunicato dallo stesso club attraverso questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Federico Fazio ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2021".

Le parole di Fazio: "Voglio restare ancora a lungo"

Dopo il rinnovo del contratto sono arrivate anche le prime parole del difensore argentino, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza in giallorosso: "È il mio secondo rinnovo - si legge sul sito della Roma - e sono davvero felice. Dal primo giorno la Roma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo".

Petrachi: "Fazio fondamentale, sarà una guida per i giovani"

Soddisfatto del rinnovo del giocatore anche il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi: "Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa - ha spiegato il dirigente giallorosso -, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti. Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi".