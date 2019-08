Serie A, calendario e orari della 1^ giornata

Quali partite si giocheranno sabato 24 agosto?

È tutto pronto: la Serie A 2019-2020 sta per cominciare. Al via un nuovo campionato, che sarà inaugurato dalla detentrice dello Scudetto: la Juventus. L’esordio per la squadra di Maurizio Sarri è in programma per sabato 24 agosto alle 18, quando i bianconeri scenderanno in campo allo Stadio Tardini contro il Parma. Avvio di stagione in trasferta per la nuova Juve, con Cristiano Ronaldo che già scalpita. Il secondo match della 1^ giornata di Serie A si giocherà invece al Franchi di Firenze, dove andrà in scena uno dei match più interessanti del weekend: Fiorentina-Napoli. Occasione per rivedere in campo l’undici di Ancelotti, ma anche la prima della nuovissima viola del presidente Commisso.

Quali partite si giocheranno domenica 25 agosto?

Ricchissimo il programma della domenica, che sarà concentrato nella seconda parte della giornata. Un solo match previsto per le ore 18: sarà il momento del Milan di Giampaolo, che esordirà in campionato al Friuli contro l’Udinese. Dodici le squadre in campo, invece, alle 20.45. Tra le gare più intriganti Roma-Genoa e Sampdoria-Lazio. Il Torino, reduce dalla fatica di Europa League, tornerà all’Olimpico per sfidare il Sassuolo, mentre l’Atalanta di Gasperini farà la sua prima apparizione in stagione in trasferta contro la Spal. Chiudono il programma Cagliari-Brescia (l’esordio di Balotelli, causa squalifica, potrà avvenire solo alla 5^ giornata) e Hellas Verona-Bologna.

Quali partite si giocheranno lunedì 26 agosto?

All’appello manca solo la nuovissima Inter di Antonio Conte, protagonista del posticipo della 1^ giornata. Per vedere in campo i nerazzurri bisognerà infatti attendere il monday night: alle 20.45 a San Siro arriverà il neopromosso Lecce di Liverani, che proverà a fare la voce grossa contro Lukaku e compagni.

Qual è il big match della 1^ giornata?

Gran parte delle big della scorsa stagione sono impegnate contro squadre neopromosse o che hanno terminato il campionato passato nella parte medio-bassa della classifica. Per questo motivo, Fiorentina-Napoli può essere considerato il big match della prima di campionato. C’è grande attesa per capire come partirà la squadra di Ancelotti, ma anche per inquadrare la nuova viola costruita da Montella, che ha cambiato molti interpreti rispetto alla scorsa stagione e si candida a essere una delle possibile mine vaganti di questa Serie A.

Il calendario della 1^ giornata

Parma-Juventus, sabato 24 agosto ore 18 (Sky Sport Serie A)

Fiorentina-Napoli, sabato 24 agosto ore 20.45 (Sky Sport Serie A)

Udinese-Milan, domenica 25 agosto ore 18 (Sky Sport Serie A)

Cagliari-Brescia, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport 254)

Verona-Bologna, domenica 25 agosto ore 20.45

Roma-Genoa, domenica 25 agosto ore 20.45

Sampdoria-Lazio, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport Uno)

Torino-Sassuolo, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport 253)

Spal-Atalanta, domenica 25 agosto ore 20.45 (Sky Sport Serie A)

Inter-Lecce, lunedì 26 agosto ore 20.45