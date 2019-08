Quali partite si giocheranno venerdì 30 agosto?

La 2^ giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo tra Bologna e Spal. Alla prima giornata i rossoblù hanno pareggiato in casa del Verona, mentre la squadra di Leonardo Semplici è stata sconfitta in rimonta dall’Atalanta. Davanti al proprio pubblico e con Sinisa Mihajlovic che dovrebbe essere in panchina, il Bologna cercherà la prima vittoria.

Quali partite si giocheranno sabato 31 agosto?

Doppia sfida in programma per sabato. Alle 18:00 il Milan debutta a San Siro contro il Brescia, per riscattarsi subito dopo il passo falso contro l’Udinese. Alle 20:45 invece è subito sfida scudetto, tra Juventus e Napoli. Il grande ex, Maurizio Sarri, non potrà essere in panchina per recuperare appieno dalla polmonite che sta curando.

Quali partite si giocheranno domenica 1° settembre?

Domenica che si prospetta emozionante, fin dalla prima gara in programma. Alle 18 infatti scendono in campo Lazio e Roma per il derby della Capitale, con i giallorossi che cercano i primi tre punti del campionato per rilanciarsi dopo il pari interno col Genoa. A seguire sei partite: Atalanta-Torino, Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Sassuolo-Sampdoria, Udinese-Parma.

Qual è il big match della 2^ giornata?

Sono due le sfide imperdibili, entrambe in diretta esclusiva su Sky Sport. La prima è l’anticipo del sabato sera, tra Juventus e Napoli, che negli ultimi anni si contendono la vittoria dello scudetto. Nella passata stagione, i bianconeri hanno vinto entrambi gli scontri diretti. La domenica di Serie A invece si aprirà con il derby di Roma, che vedrà contrapposta la squadra di Paulo Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi. L’anno scorso si è verificata una vittoria per parte: prima 3-1 per la Roma, poi 3-0 in favore dei biancocelesti.

Il calendario della 2^ giornata

VENERDÌ 30 AGOSTO

ore 20.45

Bologna-Spal Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Gentile; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti.

SABATO 31 AGOSTO

ore 18

Milan-Brescia

ore 20.45

Juventus-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Giovanni Guardalà, Massimo Ugolini e Francesco Cosatti.

DOMENICA 1° SETTEMBRE

ore 18

Lazio-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci.

ore 20.45

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Atalanta-Torino

Cagliari-Inter Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 255 (satellite e fibra). Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi. Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Genoa-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Riccardo Re. Diretta Gol Dario Massara.

Lecce-Verona Sky Sport 254 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol Riccardo Gentile.

Sassuolo-Sampdoria Sky Sport 253 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca Davide Polizzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol Luca Boschetto.

Udinese-Parma

Studi e approfondimenti

VENERDÌ 30 AGOSTO

Pre Bologna-Spal durante Sky Sport 24, post Bologna-Spal durante "Calciomercato – L’Originale" alle 22.45.

SABATO 31 AGOSTO

"Sky Calcio LIVE", ore 19.45 e ore 22.45. Da Torino: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Daniele Adani, Massimo Ambrosini.

DOMENICA 1° SETTEMBRE

"Sky Calcio Show", ore 17, ore 20, ore 22.45. In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.