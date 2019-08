“C’è sicuramente tanto entusiasmo, tanta concentrazione e molta voglia di fare bene”. Queste le prime impressioni di Danilo D’Ambrosio sulla nuova atmosfera che si respira nello spogliatoio nerazzurro dopo l’arrivo di Antonio Conte. “Non ci poniamo limiti, lavoriamo ogni giorno per fare un campionato di vertice. Non possiamo e non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. La parola ‘Scudetto’ meglio non pronunciarla: pensiamo al lavoro quotidiano, cercando di mettere in difficoltà ogni tipo di avversario”. Dopo essere rimasti lontano dalle posizioni di vertice negli ultimi anni, l’obiettivo dell’Inter è quello di cambiare passo: “Conte ci ha portato entusiasmo, oltre alla consapevolezza che quest’anno si è alzata l’asticella. Questo ci obbliga a essere più responsabili: dobbiamo garantire tutti un apporto maggiore”.