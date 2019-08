La Juventus ha diffuso sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni di salute del suo allenatore: "Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività". Venerdì, nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Parma in programma alle 13.30, parlerà il vicepresidente Pavel Nedved.

Martusciello al posto di Sarri

In panchina al Tardini ci sarà Giovanni Martusciello, allenatore in seconda di Luciano Spalletti la scorsa stagione all'Inter e primo allenatore a Empoli nel 2016-2017. Non è la prima volta per un allenatore in seconda sulla panchina della Juve: nel 2012-2013 Massimo Carrera sostituì Antonio Conte e il vice Angelo Alessio, entrambi squalificati. Curiosamente, anche in quell'occasione, l'avversario era il Parma.