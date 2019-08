Non c'è Daniele Rugani tra i convocati per la partita contro il Parma. Il difensore bianconero non è stato inserito da Maurizio Sarri (che non sarà in panchina per le prime due partite di Serie A) nell'elenco dei 23 per la trasferta del Tardini. Il difensore è al centro di una trattativa con la Roma che nelle ultime ore si è raffreddata: i giallorossi infatti stanno riflettendo sull'impatto economico dell'operazione per il centrale dopo aver offerto un conguaglio sui 20/25 milioni di euro diviso tra parte fissa e bonus e due giovani della Primavera (Riccardi e Celar i nomi più concreti). Non ci sarà neanche Aaron Ramsey, ancora in fase di recupero dall'infortunio che ha rallentato il suo pre-campionato.

I convocati della Juventus per la sfida al Parma

Questo l'elenco dei convocati bianconeri:

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon

I convocati del Parma per la sfida alla Juventus

Questi invece i giocatori selezionati da Roberto D'Aversa al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio.

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Ricci;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Machin, Scozzarella;

Attaccanti: Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.