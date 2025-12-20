Il calendario della 16^ giornata di Serie A

Sabato 20 e domenica 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW la sedicesima giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Juventus-Roma, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Udinese. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 20 a domenica 21 dicembre, appuntamento con la sedicesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45, il secondo scontro diretto tra big della stagione su Sky, Juventus-Roma , big match che vedrà affrontarsi due ex in panchina: Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Ampio pre e postpartita con i collegamenti da Torino e dall’Allianz Stadium per tutta la giornata, con quattro inviati di Sky Sport pronti a svelare le ultime novità di formazione e accompagnarci nell’atmosfera match. La giornata di campionato continua domenica alle 15.00, con Sassuolo-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, mentre alle 18 toccherà a Fiorentina-Udinese , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento alle 23.00 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella e Maurizio Compagnoni. Pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci con Dario Massara e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Federico Zancan e Massimo Gobbi in collegamento da Firenze. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live e il commento di Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.