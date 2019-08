Lo scontro tra Juventus e Napoli mette di fronte la squadra dominatrice in Italia negli ultimi anni e quella che più di tutte, con 3 secondi posti negli ultimi 4 anni, ha provato a contendere lo scudetto ai bianconeri. Se ciò non bastasse, a rendere abbastanza calda l’attesa per la partita di Torino c’è la presenza di Maurizio Sarri alla guida degli ex rivali juventini, che accende ancora di più il livello di interesse per la sfida.

Le due squadre giungono a questo campionato in maniera diversa. La mancata riconferma di Massimiliano Allegri e il contestuale ingaggio di Maurizio Sarri definiscono una discontinuità piuttosto evidente nella gestione tecnico-tattica della Juventus. Sull’altra panchina invece c’è ancora Carlo Ancelotti, e anche il mercato non ha portato grossi stravolgimenti all’interno della rosa del Napoli, che si pone quindi in forte continuità con quello della passata stagione.

Nonostante queste premesse, in maniera un po' paradossale è stato l’undici iniziale degli azzurri a proporre le maggiori novità alla prima di campionato, con la presenza in difesa dei due acquisti Di Lorenzo e Manolas. La Juventus ha invece tenuto in panchina tutti i suoi nuovi arrivati, fatta eccezione per Gonzalo Higuain, tornato dai prestiti della passata stagione, inserendo solo a partita in corso Adrien Rabiot.

Le scelte prudenti di Maurizio Sarri

Maurizio Sarri è quindi ripartito affidandosi quasi integralmente agli uomini della passata stagione. Una scelta probabilmente di prudenza, in attesa di consolidare il proprio lavoro, e forse influenzata dall’assenza prolungata del tecnico dai campi d’allenamento a causa della polmonite che lo ha colpito.

In difesa De Sciglio è stato preferito a Danilo, da poco arrivato in maglia bianconera, mentre il grande colpo dell’estate, Matthijs de Ligt, è rimasto in panchina a osservare i movimenti dell’affiatatissima coppia Bonucci-Chiellini. In attacco, Higuain ha occupato la posizione di centravanti, con Douglas Costa a destra e Cristiano Ronaldo che, partendo da sinistra, ha goduto di ampia libertà posizionale.

Piuttosto interessanti sono state le scelte in mezzo al campo: con Ramsey ancora infortunato e Bentancur visto nelle amichevoli solo in veste di vice Pjanic, il ruolo di mezzala era conteso tra Khedira, Emre Can, Matuidi e Rabiot. A destra, in accordo con quanto visto nel precampionato, ma abbastanza sorprendentemente con le considerazioni precedenti alle prime partite estive, è stato scelto Sami Khedira, sempre particolarmente abile a muoversi in accordo con i compagni e a occupare gli spazi più idonei allo svolgimento della manovra. La vera novità è stata l’impiego dal primo minuto di Blaise Matuidi, preferito a Rabiot e impiegato, non già da incursore, come nella gestione Allegri, ma come centrocampista dedito essenzialmente a garantire equilibrio alla squadra.

Con la manovra bianconera che avanzava prevalentemente sulla fascia destra, Matuidi non ha attaccato gli spazi sul lato debole ma è rimasto coperto al fianco di Pjanic, pronto a far scattare il gegenpressing e a prevenire le eventuali ripartenze avversarie.