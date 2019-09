È perfettamente riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Leonardo Pavoletti dopo l'infortunio che lo ha colpito nella prima giornata di Serie A. Uscito per un problema nel corso del match del Cagliari contro il Brescia, l'attaccante rossoblù ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il giocatore è stato sottoposto ad un'operazione presso la clinica Hochrum di Innsbruck e sarà costretto a stare lontano dai campi per un periodo di circa 7 mesi. A comunicarlo è stato il Cagliari, che attraverso i propri canali ufficiali ha emesso questo report medico:"Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L’attaccante inizierà ora l’iter riabilitativo, i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi".

Con Pavoletti anche Chiellini: i due uniti dall'infortunio

Non soltanto Pavoletti, oltre all'attaccante del Cagliari anche Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la stessa clinica di Innsbruck. Avversari in campo, amici fuori, i due giocatori sono stati operati da Christan Fink, tra i migliori chirurghi ortopedici. Il difensore della Juventus ha subìto la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, mentre l’attaccante del Cagliari ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore e al menisco esterno del ginocchio sinistro nella prima giornata di campionato contro il Brescia. Così si stanno confortando a vicenda in un momento complicato, come testimonia la foto pubblicata dal profilo Instagram della Branchini Associati, l’agenzia di rappresentanza che cura gli interessi di Pavoletti. "Anche nei momenti più difficili non si smette mai di sorridere: questo è lo spirito giusto" è la didascalia che accompagna lo scatto: Chiellini è in piedi con le stampelle, il giocatore del Cagliari invece è a letto. Entrambi sorridenti, non torneranno in campo prima del 2020.