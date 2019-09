"Romelu gigante gentile, tra gli sportivi più professionali al mondo"

Del centravanti arrivato all'Inter dal Manchester United a titolo definitivo (65 milioni più altri 10 di bonus) con contratto quinquennale, chi lo segue quotidianamente esalta le qualità umane: "Romelu è forte, grande ed è speciale dentro - sottolinea Yormark - ha valori importanti, adora la sua famiglia, crede nell’amicizia ed è sensibile". Doti che vanno di pari passo con i valori calcistici, espressi in partita e in allenamento: "Si tratta di uno degli sportivi più professionali con cui ho avuto a che fare in carriera. Si sveglia presto per allenarsi, lavora da solo anche al di là degli allenamenti con la squadra. È nato leader, ama i compagni, con lui l’Inter ha preso uno dei migliori attaccanti al mondo. C’è già grande feeling con i tifosi interisti: io credo che Romelu rappresenti la squadra e la società nel modo più professionale, nel modo giusto per sé e per l’Inter. Di grande non ha solamente il fisico ma anche il cuore: è un gigante gentile". Come Kevin Durant, altro assistito dell'agenzia fondata da Jay-Z: "KD è un grande amico, siamo orgogliosi di quello che fa dentro e fuori dal campo. Lukaku simbolo come Durant? A Romelu piace tanto il basket - spiega Yormark - se devo fare un paragone lo vedo come un’ala grande alla Karl Malone negli anni di Utah. Romelu è veloce, ha potenza e grandi qualità, come Malone".