Inter-Udinese, tutto quello che c'è da sapere

Come arrivano alla partita Inter e Udinese?

Appena due turni di campionato difficilmente possono rappresentare un dato sufficiente per poter valutare la condizione psico-fisica di due squadre, ma i primi 180 minuti giocati nella Serie A 2019/2020 hanno comunque offerto degli spunti utili per Inter e Udinese. La squadra di Antonio Conte è a punteggio pieno in classifica grazie alle vittorie contro Lecce e Cagliari. Nella prima a San Siro contro i pugliesi di Liverani, era arrivato un agevole 4-0 con le firme di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Più complessa la trasferta in Sardegna, decisa da un rigore di Lukaku dopo le reti di Lautaro Martinez e Joao Pedro per il temporaneo 1-1. L'Udinese ha invece giocato due partite di fila in casa, battendo il Milan all'esordio per 1-0 con rete di Becao e cedendo invece in rimonta al Parma nella seconda giornata di campionato, con il 3-1 della formazione di Roberto D'Aversa firmato da Gervinho, Gagliolo e Inglese dopo il provvisorio vantaggio bianconero con Lasagna. Quella di San Siro sarà la prima trasferta stagionale in campionato per De Paul e compagni, che hanno vinto le ultime due trasferte in Serie A e non ottengono tre successi di fila fuori casa da dicembre 2017, quando raggiunsero quota quattro – il terzo di questi fu proprio contro l’Inter. Una vittoria permetterebbe all’Inter di eguagliare un primato: nell’era dei tre punti a vittoria, i nerazzurri hanno ottenuto tre successi nelle prime tre partite di campionato solo nelle stagioni 1997/98, 2002/03, 2015/16 e 2017/18. Curiosità: Inter e Udinese sono due delle tre squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo inizio di campionato. Quattro quelle nello specchio di Handanovic, tre verso la porta di Musso, tutte però utili per le reti del Parma.