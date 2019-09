Scatta l'ora di Maurizio Sarri. L'allenatore bianconero, che già nei giorni scorsi era tornato a dirigere gli allenamenti della squadra, è pronto a fare il debutto sulla panchina della Juventus dopo aver saltato le prime due giornate di campionato per via di una fastidiosa polmonite. La conferma definitiva arriva indirettamente dall'annuncio della presenza dell'allenatore alla conferenza stampa alla vigilia del match tra Fiorentina e Juventus, gara in programma sabato 14 settembre alle 15 al Franchi. Prima della sfida di Parma, esordio in campionato, Sarri era stato "sostituito" in conferenza dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved, mentre alla vigilia di Juve-Napoli aveva parlato il suo vice, Giovanni Martusciello. Adesso toccherà proprio a Sarri incontrare i giornalisti (venerdì ore 12.30, in diretta su Sky Sport 24) nella sala conferenze dell'Allianz Stadium e, sabato pomeriggio, sedere sulla panchina del Franchi.