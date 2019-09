"Gol di testa? Mi dicono che sono basso, rispondo così"

Il colpo di testa in tuffo che ha bruciato Becao e battuto Musso con l'aiuto della traversa è stato degno di un esperto centravanti. Sensi ci scherza su: "Mi hanno detto che sono basso (è alto 1.69, ndr), qualche gol di testa lo devo fare per rispondere – sorride ai microfoni di DAZN– a parte gli scherzi sono molto contento per il gol, è stata un'emozione unica. Era importante vincere contro una squadra tosta, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare ancora tanto, migliorare e fare più gol". Parole di chi è al centro del progetto tecnico di Antonio Conte: "Sicuramente è merito dei miei compagni – spiega il centrocampista della Nazionale - la squadra e il pubblico mi hanno dato la spinta giusta: è uno stimolo in più per me ricevere i complimenti dei tifosi, ma devo migliorare ancora con i suggerimenti del mister. Siamo contenti, ma ora festeggiamo questa partita e poi pensiamo già alla prossima. Abbiamo tanti obiettivi e tanto lavoro da fare". A partire dalla Champions League: “Ora pensiamo allo Slavia Praga. Vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico in Champions League. I complimenti mi fanno piacere, devo rimanere con i piedi per terra”. Espressione fa sorridere, se pronunciata da chi ha appena deciso una partita con un colpo di testa in tuffo.