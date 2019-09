È il sesto infortunio muscolare dall'inizio della stagione: visto che la Roma viene dalla stessa criticità dall'anno prima, lei ha individuato quale può essere il problema?

Non sono il tipo di persone a cui piace trovare delle scuse. Le sei situazioni sono distinte: Under si è fatto male con la nazionale, Pastore ha una storia recente di infortuni e noi abbiamo il dovere di gestire alcuni calciatori a rischio e qui ce ne sono. Smalling non ha un problema muscolare vero e proprio, ha solo avvertito un dolore e noi non vogliamo incorrere in ricadute. I due casi che meritano di essere oggetto di attenzione sono Zappacosta e Perotti, anche se quest'ultimo ha uno storico recente e infatti si è fatto male su una palla da fermo, mentre Zappacosta durante il riscaldamento pre-partita. Sono due casi che non sono normali e che quindi verrano approfonditi. Insieme allo staff medico stiamo lavorando per prevenire tutto questo. In ogni caso questi problemi sono comuni anche ad altri grandi club.