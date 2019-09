Non c'è più alcun dubbio, il terzo gol del Bologna - quello del parziale 3-3 nella scoppiettante vittoria rossoblù (3-4) sul campo del Brescia - è frutto di un'autorete. Così ha stabilito la Lega Serie A, che dopo aver osservato con attenzione le immagini da diverse angolature ha decretato che si tratta di autogol di Sabelli e non di gol di Poli o Denswil, come era sembrato in un primo momento. L'azione si è verificata al 60', quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone è finito alle spalle di Joronen: a ribattere la sfera in rete dopo una prima parata del portiere del Brescia è stato proprio Sabelli nel tentativo di anticipare i due giocatori del Bologna.

La notizia è importante in chiave Fantacalcio: delusione sia per i fantallenatori che hanno schierato Sabelli, il quale riceverà due punti di malus, sia per quelli che hanno in squadra Poli o Denswil: per loro niente +3 come poteva sembrare in un primo momento.