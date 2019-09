Il fuoriclasse che sveste i panni del marziano e fuori dal campo torna a essere un uomo semplice e capace di emozionarsi davanti a delle immagini inedite del padre, scomparso nel 2005. Cristiano Ronaldo non riesce a trattenere le lacrime: "Non avevo mai visto quel video, scusami", le parole del portoghese della Juventus intervistato da Piers Morgan per il programma Good Morning Britain (l'intervista completa andrà in onda martedì alle ore 21 su ITV). "La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato", ha proseguito emozionatissimo l'attaccante della Juventus. Cristiano Ronaldo, asciugandosi le lacrime, ha poi aggiunto: "Lui non mi ha visto ricevere premi. Mi ha visto la mia famiglia, mia madre, i miei fratelli, perfino il mio figlio maggiore, ma non mio padre. Lui non ha visto nulla".