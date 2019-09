Due pareggi per cominciare la stagione, poi la prima vittoria in campionato: la Roma si è sbloccata, contro il Sassuolo, trovando tre punti che danno fiducia in vista dell’esordio in Europa League. "Un po' tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l’inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro. Ho sempre detto che Veretout e Mkhitaryan sono due pedine fondamentali per il gioco di Fonseca e daranno un forte contributo" ha detto Francesco Totti, in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Mentre i giallorossi hanno trovato il successo col Sassuolo, la Lazio si è fermata sul campo della Spal: "Simone Inzaghi è un amico ma non gli do consigli sennò dicono che sono della Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi".

Il razzismo nel calcio

Dopo Verona – Milan si è tornato a parlare con insistenza del problema razzismo negli stadi. In questo senso, Totti auspica una legislazione ad hoc: "Sono 30 anni che sono nel calcio e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti non ce ne saranno e non si riuscirà a prendere quei pochi dementi che fanno sempre le stesse cose".