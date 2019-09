Domani, 19 settembre, partirà la vendita libera dei biglietti per Inter-Juventus, in programma il prossimo 6 ottobre a San Siro. Il sito della società nerazzurra ha comunicato che la vendita partirà dalle ore 11 in tutti i punti prestabiliti, lo Store ufficiale dell’Inter a Milano in zona San Babila, le ricevitorie Vivaticket e lo sportello Ticketing dello stadio San Siro, oltre allo stesso portale della squadra. L’acquisto anticipato per i possessori della tessera del tifoso dell’Inter durerà fino alla mezzanotte odierna, con la possibilità per ognuno di acquistare un massimo di quattro biglietti. Anche i tifosi della Juventus, in possesso della loro tessera del tifoso, potranno iniziare ad acquistare i biglietti per il settore dello stadio a loro dedicato, il terzo anello blu. L’acquisto potrà essere effettuato nei punti vendita Vivaticket e sul sito della compagnia nella modalità “Print at Home” al prezzo di 55 euro. La cifra, come concordato tra le due società, sarà applicata anche dalla Juventus nel match di ritorno per i tifosi nerazzurri.

La partita

Il derby d’Italia numero 236 della storia è in programma domenica 6 ottobre alle ore 20:45, posticipo della settima giornata di campionato. Una partita sempre molto sentita da entrambe le parti, che quest’anno avrà un ulteriore motivo di interesse, la presenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra dopo i tantissimi anni con la Juventus, come calciatore e capitano prima e come allenatore poi nel triennio 2011-2014.