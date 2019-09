Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

In Serie A le due squadre si sono affrontate 20 volte nella loro storia. Il bilancio sorride al Napoli, che ha vinto 9 partite, con 7 pareggi e quattro vittorie giallorosse. In Puglia la tendenza cambia in maniera sostanziale: si registrano 3 successi del Lecce, con 5 pareggi e solo due vittorie degli azzurri. Napoli in vantaggio anche alla voce "gol segnati" (31 a 20, di cui 8 in trasferta a fronte delle 7 leccesi). L'ultimo incrocio tra le due formazioni è del 25 aprile 2012, con la vittoria per 2-0 del Napoli e le reti di Hamsik e Cavani. Il Lecce, vittorioso nell’ultimo turno sul campo del Torino, non infila due successi consecutivi in Serie A da aprile 2012: nella loro storia nel massimo campionato, i salentini non sono mai riusciti a vincere due partite di fila nelle prime quattro giornate disputate. Nelle ultime 10 trasferte del Napoli in Serie A, invece, si sono sempre segnati almeno due reti: 42 reti nel parziale, lo stesso numero di gol realizzati nelle precedenti 21 gare esterne dei partenopei.