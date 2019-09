Quarta giornata di Serie A e sarà già derby di Milano. Per questo c’era attesa per conoscere la designazione dell’arbitro di una sfida così delicata. Nicola Rizzoli ha scelto di affidarsi ad un direttore di gara internazionale ed esperto, come Daniele Doveri della sezione di Roma 1. A comporre la squadra arbitrale con lui ci saranno gli assistenti di linea Ranghetti e Lo Cicero, il quarto uomo Maresca e i VAR Irrati (considerato il migliore sia a livello nazionale che internazionale in questo ruolo) e Carbone. Per Doveri è il primo derby di San Siro e l'unico che gli mancava (oltre a quello di Roma ovviamente). Ha già diretto infatti Chievo - Verona 1-1 (Serie A, 3 ottobre 2015); Juventus - Torino 4-0 (Coppa Italia, 16 dicembre 2015); Juventus - Torino 2-0 (Coppa Italia, 3 gennaio 2018); Genoa - Sampdoria 1-1 (Serie A, 25 novembre 2018). E nella scorsa stagione è stato anche "dirottato" in Grecia per la gara tra le due squadre di Salonicco, l’Aris e il Paok.

Le altre designazioni

La sfida tra Juventus ed Hellas Verona è stata affidata a La Penna, che potrà contare sul supporto dell’internazionale Di Bello al VAR, mentre Lecce – Napoli sarà diretta da Piccinini con Pasqua in sala video. Rizzoli non rischia per Atalanta – Fiorentina e sceglie Daniele Orsato, con l’esperto Aureliano a fargli da assistente in video. La sfida tra Bologna e Roma sarà diretta da Pairetto, mentre per Lazio – Parma ci sarà Abisso; i VAR saranno rispettivamente Calvarese e Massa. Quest'ultimo rientra nelle designazioni dopo due giornate di "castigo" seguite al rigore concesso al Napoli nella prima giornata contro la Fiorentina. Con lui torna anche Valeri, che da VAR non lo aiutò a correggere l'errore: il romano dirigerà la sfida tra Udinese e Brescia, con Giua assistente in video. Completano il quadro delle designazioni: Manganiello per Cagliari – Genoa (VAR Chiffi), Giacomelli per Sampdoria – Torino (VAR Mazzoleni), Mariani per Sassuolo – Spal (VAR Abbattista). Di seguito l’elenco completo.

Arbitri 4^ giornata, l’elenco completo

ATALANTA – FIORENTINA domenica ore 18:00

ORSATO di Schio

MANGANELLI – BOTTEGONI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: TEGONI

BOLOGNA – ROMA domenica ore 15:00

PAIRETTO di Nichelino

MELI – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: SCHENONE

CAGLIARI – GENOA venerdì ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

LONGO – VECCHI

IV: SOZZA

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: DE MEO

JUVENTUS – H. VERONA sabato ore 18:00

LA PENNA di Roma 1

DI IORIO – CALIARI

IV: VOLPI

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: ALASSIO

LAZIO – PARMA domenica ore 20:45

ABISSO di Palermo

VILLA – GORI

IV: MINELLI

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: LIBERTI

LECCE – NAPOLI domenica ore 15:00

PICCININI di Forlì

GALETTO – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: CECCONI

MILAN – INTER sabato ore 20:45

DOVERI di Roma 1

RANGHETTI – LO CICERO

IV: MARESCA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – TORINO domenica ore 15:00

GIACOMELLI di Trieste

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – SPAL domenica ore 12:30

MARIANI di Aprilia

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA di Molfetta

AVAR: PERETTI

UDINESE – BRESCIA sabato ore 15:00

VALERI di Roma 2

COLAROSSI – CAPALDO

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA di Olbia

AVAR: MONDIN