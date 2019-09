Joao Pedro e lo shooutout: come Inzaghi con Barone nel 2006

Parole ascoltate con il sorriso sulle labbra e concluse da un bacio di Joao Pedro al suo bimbo. "Non ho capito a quale tiro si riferiva, ma ha sempre ragione. È forte, è bello sveglio" scherza ai microfoni di Sky la sua analisi. Per l'attaccante brasiliano quella al Genoa è stata la seconda rete stagionale dopo quella di due giornate fa nell'1-2 contro l'Inter. Un gol nato da un contrasto tra gli avversari Pajac e Zapata, che ha aperto la strada alla porta di Radu. Joao ha portato palla per 50 metri, affiancato da Ionita. Una scena che a tanti ha ricordato la rete di Filippo Inzaghi in Italia-Repubblica Ceca 2-0, terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2006 vinti dagli Azzurri. L'attaccante all'epoca al Milan superò Cech dopo aver corso accanto a Simone Barone, senza servirlo e preferendo il dribbling sul portiere avversario. Tredici anni e diverse centinaia di chilometri più in là, la scena si è ripetuta con lo stesso finale. Finta su Radu e rete. "Da attaccante è difficile passare la palla in quelle situazioni. Ionita? Mi ha chiesto se volevo passargli la palla e gli ho detto di sì – ride – ma ha fatto un grande movimento e mi ha permesso di andare in uno contro uno con Radu".