Si è fatto un'idea di cosa è successo martedì?

"Dei limiti del passato non mi voglio soffermare, non è giusto. In questi 9 anni in cui l'Inter non è riuscita a competere ad alti livelli ci sono stati momenti di alti e bassi, ma non lo dico io bensì la statistica. Abbiamo giocato contro una squadra che si è confermata forte, sono partite in cui si fa esperienza. Abbiamo tanti ragazzi che hanno giocato la prima partita in Champions, tanti altri non hanno raggiunto ancora 10 presenze. Questo ci fa capire che l'esperienza, in queste competizioni, conta tanto. Dobbiamo essere bravi a migliorarci, a capire cosa abbiamo sbagliato".