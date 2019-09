Come pensi affronterà la partita l'Inter?

"Inter gioca in modo definito e tenta di fare sempre la partita, non mi aspetto stravolgimenti tattici. Una volta in Italia giocavano tutti con il 4-4-2, oggi ti trovi di tutto. Ci sono spazi dove prima non c'erano. Le partite cambiano sempre. L'idea di farla rimane, per l'Inter, per il Milan e per le altre"