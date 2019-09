Probabili formazioni di Lecce-Napoli

Dopo l'ottimo esordio in Champions League, il Napoli ritorna a pensare al campionato e alla sfida del Via del Mare contro il Lecce. Anche i giallorossi hanno ritrovato entusiasmo in settimana, grazie alla bella e convincente vittoria di Torino. Sarà quindi un test importante per entrambe le squadre, che vogliono raccogliere punti importanti per dare continuità ai recenti risultati positivi.

La probabile formazione del Lecce

Squadra che vince non si cambia. È questo il motto che dovrebbe seguire Fabio Liverani, dopo la bella prova di Torino. Il Lecce ha portato a casa i primi tre punti del campionato mettendo in mostra anche un buon calcio. Dovrebbe quindi esserci ancora spazio per Farias e Lapadula in avanti, con Filippo Falco a supporto. A centrocampo Tabanelli e Majer dovrebbero accompagnare Tachtsidis. In difesa spazio a Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni davanti al portiere Gabriel.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias. All. Liverani

La probabile formazione del Napoli

Cambierà tanto, invece, Carlo Ancelotti: dovrebbero esserci ben 9 novità nella formazione titolare del Via del Mare rispetto a quella che ha battuto il Liverpool al San Paolo. Solo due i riconfermati. Il primo sarà Manolas in difesa. A centrocampo, invece, Callejon e Fabiàn Ruiz sono in ballottaggio per un posto sulla destra. Per il resto Ancelotti rivoluzionerà la squadra, a partire dal portiere: ci sarà infatti Ospina tra i pali al posto di Meret. In difesa spazio a Malcuit, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo ci saranno Elmas e Zielinski al centro, con Younes che partirà dalla sinistra. In avanti attacco pesante con Arkadiusz Milik e Fernando Llorente.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Younes; Milik, Llorente. All. Ancelotti