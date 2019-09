Inter-Lazio, le chiavi tattiche della sfida

Inter e Lazio torneranno ad alimentare la piccola rivalità accumulata nel corso degli ultimi anni, segnati dalle corse al quarto posto e dai turni di Coppa Italia. Sarà un confronto affascinante tra le certezze della Lazio, che può vantare il sistema tattico più consolidato della Serie A assieme a quello dell’Atalanta di Gasperini, e le ambizioni dell’Inter, che ci arriva prima in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, sulla scia emotiva di un derby vinto senza patemi. Conte ci arriva invece con più dubbi di Inzaghi: Politano o Lautaro, Biraghi o Asamoah, Vecino o Barella? Nella conferenza stampa della vigilia ha lasciato intendere di essere intenzionato a confermare la formazione titolare, perché l’Inter non può permettersi di lasciare punti per strada, e lo stesso farà Inzaghi, che dovrà rinunciare al solo Radu. Sarà anche un confronto tra due 3-5-2 diversi (nei movimenti degli attaccanti, nell’altezza della linea di difesa) ma immediatamente riconoscibili, e tra due dei migliori allenatori del campionato.

Di quale Lazio dobbiamo fidarci?

La Lazio sta vivendo una stagione ancora indecifrabile. Dopo un grande esordio in campionato e un’ottima prestazione nel derby, il ritorno dalla pausa per le nazionali si è rivelato più traumatico del previsto: due sconfitte contro Spal e Cluj in cui la Lazio è passata in vantaggio, ha tenuto di più il pallone e ha creato più occasioni, ma ha subito 4 gol a partire da 5 tiri in porta concessi. La Lazio è ancora una squadra fragile, lenta nel ricompattarsi durante le transizioni, incline a concedere molti metri per le ricezioni tra la difesa e il centrocampo. La tenuta difensiva dipende quasi esclusivamente dalle prestazioni di Lucas Leiva, specialista del ricucire le toppe ai suoi lati, e Acerbi, sempre una garanzia nell’uno contro uno e nei duelli aerei. Erano attese soluzioni dal mercato ma è arrivato il solo Vavro, che ad oggi ha giocato poco. Con la maglia della Slovacchia è stato beffato da Bruno Petkovic e neanche contro l’Inter dovrebbe partire titolare: il terzetto di difesa potrebbe essere formato da Luiz Felipe, Acerbi e Bastos.

La Lazio non concede un volume di tiri veramente allarmante (è la settima miglior difesa del campionato sotto questo profilo), ma sempre almeno un paio di grandi occasioni o di situazioni in cui deve rincorrere gli avversari lanciati verso la porta con settanta metri di campo davanti a loro. L’Inter non aspetta altro, anche perché contro le difese schierate non ha esattamente brillato: non ha giocatori in rosa in grado di mettersi i difensori alle spalle e fa fatica ad arrivare con continuità al tiro. L’unico profilo di questo tipo è Politano, che potrebbe anche vincere il ballottaggio con Lautaro e partire titolare al fianco di Lukaku. Vale la pena notare che in questo momento l’attaccante belga ha un volume di tiri tentati per 90 minuti (1,6) che è praticamente la metà di quello di Luis Alberto (3). Le ricezioni davanti ai difensori sono state il suo cruccio durante le prime apparizioni e questa sera saranno cruciali, soprattutto perché l’Inter le ricerca spesso e la Lazio le concede sempre.

Simone Inzaghi ha deciso di risolvere le fragilità strutturali della Lazio riportando il prima possibile la squadra nella sua metà campo, che è infatti sesta per PPDA (ovvero passaggi concessi per azione difensiva) in mezzo a squadre tipicamente reattive come Spal, Parma e Udinese. La posizione mediamente bassa della linea di difesa ha però la controindicazione di allungare lo spazio in cui la Lazio è costretta a difendere, e potrebbe esaltare i traccianti verticali caratteristici del gioco di Conte. Con tre difensori abili nella costruzione dal basso, a cui si aggiungono Brozovic e Sensi, l’Inter è una delle squadre più difficili del campionato da pressare: è probabile che Inzaghi non ci provi con particolare insistenza, confidando di poter ribaltare il piano della partita a centrocampo. Sensi, ad esempio, dovrà misurarsi con Milinkovic-Savic, che è fuori dalla sua categoria di peso e potrebbe minare la fiducia accumulata in questo inizio di stagione. Chi vincerà i duelli in quella fascia di campo si costruirà la possibilità di attaccare in velocità, secondo lo spartito preferito dalle due squadre.