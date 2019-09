Seconda sconfitta in campionato per il Napoli di Ancelotti che al San Paolo perde contro il Cagliari. Un gol di Castro negli ultimi minuti di partita regala i tre punti alla squadra di Maran alla terza vittoria consecutiva, dopo le prime due sconfitte iniziali. Ancelotti rimane però soddisfatto dalla prestazione della squadra, rammaricato per il risultato negativo arrivato a causa di un errore della linea difensiva: "Siamo molto dispiaciuti per il risultato, la partita è stata ben fatta. Siamo stati sorpresi ci siamo fermati per una protesta e il Cagliari ne ha approfittato. Abbiamo creato tanto, siamo dispiaciuti per il risultato ma rimane un'ottima partita. È normale che nel primo tempo ci sia più energia e il Cagliari è stato bravo a ripartire bene".

"I giocatori hanno dato tutto"

Un Napoli che ha provato a vincere la partita cercando di spingere di più sulle fasce: "Abbiamo alzato i terzini perché il Cagliari era chiuso. Abbiamo messo tanti cross e siamo andati tanto vicino al gol. Secondo me l'intensità è stata alta da entrambe le squadre, chiedete a Maran se non è così. Il gol è stato un errore della linea, ma non si può sminuire la prestazione per un errore. I giocatori hanno dato tutto quello che avevano. Si può sempre fare meglio. Bisogna stare attenti a giudicare. Se volete trovare la polemica dico che la classifica piange, ma la verità è che non mi preoccupa. Koulibaly? Non lo so cosa abbia detto all’arbitro".