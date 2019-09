Tre vittorie nelle prime quattro partite di campionato per il Napoli, con l'unica sconfitta subita a Torino contro la Juventus. Un inizio di stagione ottimo in Champions League, dove la squadra di Ancelotti ha debuttato superando il Liverpool campione in carica. Torna a giocare nel turno infrasettimanale il Napoli e al San Paolo arriva il Cagliari reduce da due vittorie contro Parma e Genoa. Proseguono le rotazioni per Ancelotti che impiegherà alcuni calciatori che non hanno giocato contro il Lecce. Da verificare le condizioni di Manolas, non dovrebbe invece fermarsi Koulibaly. A centrocampo sono pronti Allan e Zielinski con sulle fasce Callejon e Insigne. In avanti spazio ai “piccoli” Mertens e Lozano. Maran invece dovrà sostituire l’infortunato Cigarini con l’uruguaiano Oliva, mentre torna al San Paolo Rog che dovrebbe prendere il posto di Castro sulla trequarti. In attacco confermata la coppia composta da Simeone e Joao Pedro.

Dove vedere Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari sarà visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 255 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico Carolina Morace. A bordocampo invece ci saranno Massimo Ugolini e Francesco Modugno.