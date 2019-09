Chi gioca nel mercoledì della 5^ giornata di Serie A?

Il mercoledì della quinta giornata di Serie A si apre con Roma-Atalanta, in calendario alle 19 all'Olimpico. Di fronte due squadre che hanno esultato all'ultima curva nello scorso turno: la squadra di Paulo Fonseca ha conquistato tre punti a Bologna grazie all'acuto di Edin Dzeko, quella di Gasperini ha agganciato il pareggio contro la Fiorentina con il centro di Castagne al 95'. Alle 21 scenderanno in campo 12 squadre: campo centrale è quello di Milano, dove l'Inter di Antonio Conte attende la Lazio di Simone Inzaghi. Lukaku e compagni, reduci dalla vittoria nel derby contro il Milan, sognano la quinta vittoria consecutiva, con possibilità di confermarsi in vetta a punteggio pieno. I biancocelesti, che nel posticipo domenicale hanno superato per 2-0 il Parma, vogliono invece ripetere il blitz della scorsa stagione (0-1, rete di Milinkovic-Savic). Chi osserva con attenzione è il Napoli di Carlo Ancelotti, che al San Paolo ospita un Cagliari rinfrancato da due vittorie negli ultimi 180' di campionato. Genoa-Bologna è l'incrocio tra due formazioni che nel weekend sono state costrette a fermarsi al semaforo rosso della sconfitta e vogliono ripartire. Stesso discorso per Spal e Lecce, avversarie a Ferrara nel segno del riscatto: il gruppo di Semplici arriva dal ko per 3-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, quello di Liverani ha incassato un 1-4 interno dal Napoli. Al Franchi, la Fiorentina cerca una vittoria che manca da ormai sette mesi in campionato contro la Sampdoria, squadra che dopo tre sconfitte ha trovato i primi punti in campionato nel weekend grazie all'1-0 sul Torino. Derby emiliano al Tardini: il Parma (due ko casalinghi sin qui) attende il Sassuolo di Roberto De Zerbi, a secco di punti fuori casa in stagione.