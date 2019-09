Castro o Joao Pedro, di chi è il gol del vantaggio del Cagliari nel match terminato 1-1 con l'Hellas Verona? L'episodio è molto dubbio: al 29', infatti, il pallone è finito in rete dopo un cross dell'argentino apparentemente deviato di testa dall'attaccante brasiliano. Inizialmente il gol era stato assegnato allo stesso Joao Pedro, per la gioia dei tanti fantallenatori che giocano al Superscudetto Sky e dei tanti appassionati di Fantacalcio che hanno in rosa il giocatore. In un secondo momento, però, dopo un'attenta analisi dei video a disposizione, la Lega Serie A è intervenuta per fare chiarezza: il gol è stato attribuito a Castro.

I motivi della decisione

Evidentemente, a ben vedere, è stato ravvisato che il pallone non ha subìto alcuna deviazione ed è finito direttamente in porta dopo il cross di Castro. In questa circostanza, infatti, non si può cosiderare il concetto di "giocata" (secondo il regolamento quando arriva una deviazione involontaria dopo un tiro diretto nello specchio della porta, la stessa non può considerarsi una "giocata"), in quanto l'eventuale deviazione di Joao Pedro - qualora ci fosse stata - sarebbe stata volontaria. Al contrario, lo stesso non si può dire per la deviazione di Sanchez sul tiro di Sensi in Sampdoria-Inter di sabato 28 settembre o per quella di Zaza sul tiro di Belotti nel corso di Torino-Sassuolo, match della prima giornata di Serie A: in quelle occasioni, nonostante le deviazioni fortuite siano state decisive, i gol sono stati assegnati a chi ha tirato in porta originariamente.