Dopo la grande vittoria sul campo del Napoli i sardi sono quinti in campionato e cercano il quarto successo consecutivo per restare in alto. Klavan parte dalla panchina, al suo posto titolare Pisacane. La squadra di Juric viene dal pareggio casalingo contro l'Udinese e non vince da tre turni: in attacco, alle spalle di Stepinski, ci sono Zaccagni e Verre. Alle 18 il calcio d'inizio, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1

