Brutte notizie per la Roma dopo la partita di Lecce. La vittoria del 'Via del Mare' nella sesta giornata di Serie A ha lasciato in dote alla squadra di Paulo Fonseca un infortunio piuttosto serio a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampsita giallorosso, infatti, dopo aver accusato un forte dolore al piede destro (che lo ha anche costretto a uscire al 70' della gara contro i pugliesi) è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura del quinto metatarso. Il giocatore verrà operato nella giornata di martedì 1 ottobre e dopo l'intervento sarà possibile stabilire gli esatti tempi di recupero. Per infortuni di questo tipo più che di settimane si parla di mesi: almeno uno, ma potrebbero anche essere di più.

Il report medico

A rendere noto l'infortunio di Pellegrini è stata la stessa società giallorossa attraverso questo report medico apparso sul proprio sito ufficiale: "Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto in giornata ad accertamenti strumentali per il dolore al piede destro insorto durante la partita di ieri. Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell'intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero".

Problemi anche per Mkhitaryan

Non soltanto Pellegrini, durante la partita di Lecce ha accusato problemi fisici anche Henrick Mkhitaryan. Infortunio all'adduttore per l'armeno, che con ogni probabilità verrà risparmiato per la trasferta di Europa League contro il Wolfsberg e proverà a recuperare per il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. Si deciderà nella giornata di martedì se portare o meno l'ex Arsenal in Austria, ma la Roma vuole trattare la questione con prudenza e non vuole rischiare nulla. Con Pellegrini out e Mkhitaryan probabile assente, contro il Wolsfberg giocheranno Zaniolo e Pastore.