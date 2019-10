Per l’esordio casalingo in Champions League, la Juventus ospiterà il Bayer Leverkusen di Peter Bosz, una squadra che non ha ancora trovato continuità di rendimento e risultati e che dovrà riscattare la pessima figura contro il Lokomotiv Mosca al primo turno. Sarri, alle prese con esperimenti e defezioni, sta ancora cercando la forma definitiva della sua Juventus, capace di alternare momenti di palleggio brillante a fasi di titubanze pericolose, soprattutto contro avversari più aggressivi. La partita contro i tedeschi sarà un ulteriore banco di prova anche per ragioni tattiche.

Il Bayer Leverkusen: cosa funziona e cosa no

Peter Bosz, sulla panchina del Bayer dallo scorso dicembre, è un allenatore dalla filosofia offensiva che dopo l’esperienza abbastanza deludente sulla panchina del Borussia Dortmund sembra aver trovato la dimensione giusta per esprimere le sue idee tattiche. La base di partenza sono una serie di giovani interessanti, a cominciare da Kai Havertz e Leon Bailey (assente per infortunio fino alla prossima sosta).

Il Leverkusen è una squadra molto propositiva e intensa, che costruisce le proprie manovre principalmente con l’utilizzo delle catene laterali, attraverso sovraccarichi in zona palla e cambi di gioco. La formazione tipo vede Hradecky tra i pali; Lars Bender, Tah, Sven Bender e Wendell in difesa; Aranguiz e Baumgartlinger sulla mediana; Havertz in posizione ibrida tra il centro e la fascia con Bailley e/o Bellarabi e Amiri, e Volland come punta associativa, abile a giocare “con la squadra” quando il possesso transita dal centro, smistando lateralmente o fraseggiando per arrivare in porta dal corridoio centrale. L’inizio di stagione non è stato dei migliori, ma ci sono due partite particolarmente indicative che ci permettono di capire subito alcune caratteristiche strutturali del Bayer. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Borussia Dortmund di Favre e quella in Champions, in casa, contro il Lokomotiv Mosca.