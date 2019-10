Un lampo nella notte, che riporta la Juventus in testa alla Serie A e Gonzalo Higuain sempre più al centro del progetto bianconero. Anche da subentrato: "Abbiamo fatto una grandissima partita", le parole dell'attaccante ai microfoni di Sky Sport al termine dell'1-2 sul campo dell'Inter. "Loro erano la squadra più solida del campionato, avevano vinto sei gare su sei. Ma noi abbiamo giocato una gara di grande carattere e determinazione, e l'abbiamo portata a casa. Se mi aspettavo di partire in panchina? Sono decisioni che prende il mister: Paulo stava facendo bene, ha fatto un grande gol. Io volevo entrare, se necessario, per aiutare la squadra. L'ho fatto, ho fatto un grande gol". Per il Pipita è il terzo centro stagionale, il secondo consecutivo dopo quello contro il Bayer Leverkusen in Champions League. "Io voglio sempre fare il massimo", continua Higuain. "Questo è un grande inizio di stagione, ma dobbiamo continuare su questa strada. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo restare concentrati".

Il messaggio di Douglas Costa su Instagram

E al termine della vittoria dei ragazzi di Sarri sono arrivati i complimenti anche da parte di chi non ci è potuto essere: "Ci sono immagini che non stancano mai", Douglas Costa commenta su Instagram la gioia di Higuain dopo il gol. "Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi. E dopo la pausa ci sono anch'io". Un messaggio anche per i tifosi bianconeri, che presto ritroveranno dunque il centrocampista infortunatosi lo scorso 14 settembre contro la Fiorentina.