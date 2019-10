È il Derby d'Italia, mai una partita come le altre. Quest'anno, Inter-Juventus, ha forse anche un valore maggiore. I nerazzurri sono primi a punteggio pieno, 18 punti in 6 giornate, mentre i bianconeri inseguono a due lunghezze. C'è poi il confronto da ex di Antonio Conte contro la 'sua' Juventus e tanti spunti interessanti, che renderanno unica la sfida di San Siro.

Dove vedere la partita

La partita tra Inter e Juventus (fischio d'inizio alle ore 20.45) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La gara sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno Andrea Paventi, Giovanni Guardalà, Alessandro Alciato e per i collegamenti con Sky Sport 24 Matteo Barzaghi e Francesco Cosatti. Tutto quanto potrà essere seguito anche su Sky Go.